به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت مشهد در این سازمان در دست بررسی است و برخورد قانونی انجام می‌ شود.

مبین سرحدی افزود: در بازرسی گشت تعزیرات حکومتی از واحد صنفی این فرد، تخلف نصب نکردن نرخنامه محرز و واحد صنفی مربوطه به مدت سه روز مهر و موم شد.

وی اضافه کرد: روسای اتحادیه‌ ها باید خود مجری قانون باشند و با توجه به اینکه متخلف رئیس اتحادیه است واحد صنفی وی مهر و موم شد.

سرحدی ادامه داد: پرونده تخلف این واحد صنفی در تعزیرات حکومتی باز است و تحقیقات ادامه دارد.

۱۵۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.