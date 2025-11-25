پخش زنده
پرونده رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت مشهد در تعزیرات در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت مشهد در این سازمان در دست بررسی است و برخورد قانونی انجام می شود.
مبین سرحدی افزود: در بازرسی گشت تعزیرات حکومتی از واحد صنفی این فرد، تخلف نصب نکردن نرخنامه محرز و واحد صنفی مربوطه به مدت سه روز مهر و موم شد.
وی اضافه کرد: روسای اتحادیه ها باید خود مجری قانون باشند و با توجه به اینکه متخلف رئیس اتحادیه است واحد صنفی وی مهر و موم شد.
سرحدی ادامه داد: پرونده تخلف این واحد صنفی در تعزیرات حکومتی باز است و تحقیقات ادامه دارد.
۱۵۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.