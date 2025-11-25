پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای دیدار هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، مقابل الحسین اردن مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، ترکیب ۱۱ نفره طلاییپوشان برای مصاف با الحسین اردن را اعلام کرد.
ترکیب سپاهان:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، احسان حاجصفی، وحدت حنانوف، آرش رضاوند، عارف حاجیعیدی، مهدی لطفی، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، انزو کریولی
ترکیب الحسین:
محمود رائد الکواملَه، پدرو آلوِس سانتانا، عوده برهان فاخوری، رجایی عاید حسن، عبدالله مهند العطار، محمود محمد ذیب، سعد احمد الروسّان، ادهم محمد القریشی، سلیم عامر عبید، عارف هیثم و یوسف ابو جلبوش
تیم فوتبال سپاهان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تیم فوتبال الحسین اردن خواهد بود.