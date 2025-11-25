\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u06a9\u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u0645\u067e\u0648\u0631\u060c \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0644\u062a \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0644 \u0622\u0633\u0627\u06cc \u0628\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0647\u0645 \u062e\u0648\u0631\u062f\u0646 \u062a\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u00a0\n\n\n\n\u0637\u0648\u0641\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0648 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0633\u06cc\u0644 \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0634 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0648\u06cc\u062a\u0646\u0627\u0645\u060c \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0628\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0648 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646 \u062f\u0647 \u0647\u0627 \u062a\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u0648\u06cc\u062a\u0646\u0627\u0645 \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9\u0635\u062f \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0645\u0641\u0642\u0648\u062f\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0627 \u0638\u0631\u0641 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0647\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0648\u0633\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a \u0647\u0627 \u060c \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0642\u0647\u0648\u0647 \u060c \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0632\u0644 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0648 \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0638\u0631\u0641 \u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u06f6\u06f3\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0634 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f.\u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0647\u0645 \u0638\u0631\u0641 \u06f4\u06f8 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u062f\u0648\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u061b \u0628\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\u0633\u06cc\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0647\u0627\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.