به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید علی صالحی ساداتی در اولین رویداد ملی‌جامعه عشایری آب و خاک و منابع طبیعی گفت: عشایر با توجه به اینکه کمتر از ۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند.

وی افزود: سالانه ۱۹ میلیون تن نهاده دامی در کشور مصرف میشود، جامعه عشایری زیر یک درصد از این ظرفیت را استفاده می‌کند، چون به مراتع طبیعی وابسته است.

صالحی گفت: خراسان شمالی با اقوام مختلف دارای ظرفیت‌های بسیاری است که جزو ۱۰ استان برتر کشور در این زمینه است که از این ظرفیت بیشتر استفاده خواهیم کرد.

فرمانده سپاه جوادالائمه استان نیز در این مراسم به دغدغه اصلی عشایر آب و علوفه اشاره کرد و از نمایندگان و مسئولان خواست تا در تامین ارز دولت تلاش بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری استان هم در این مراسم با اشاره به شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم و خشکسالی در کشور همچنین خراسان شمالی گفت: هر شخصی در حوزه کاری خود باید تغییر را از خود شروع کند تا بتوانیم علاوه بر تولیدات بهتر، از فرسایش خاک جلوگیری کنیم و آن را برای آیندگان حفظ کنیم.

طاهر رستمی با اشاره به تصویب آب سرانی افزود: ۵ حلقه چاه حفاری شده تا مشکلات آب شرب و کشاورزی را تاقسمتی کاهش دهیم.

وی گفت:استفاده از پساب‌های استاندارد شده برای صنایع شیروان و اسفراین را در دست داریم تا به حفظ آب سفره‌های زیر زمینی کمک شود.

در این مراسم از نرم افزار سکنا رو نمایی شد همچنین از خانواده شهید رجبعلی رضایی و بسیجیان فعال در زمینه مرتعداران، محیط بانان و نهاد‌های دولتی تجلیل شد.