محمد رضا بیرانوند افزود: سطح زیر کشت زعفران در کشور بیش از ۱۴۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از ۷۰۰ تن محصول از این سطح برداشت می‌شود.

به گفته وی هم اکنون از هر هکتار در لرستان ۱۰ کیلو برداشت می‌شود و سالانه حدود ۵.۶ تن زعفران با کیفیت و مرغوب از مزارع لرستان برداشت و روانه بازار می‌شود.