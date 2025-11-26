آغاز برداشت زعفران از مزارع لرستان
مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان با اشاره به آغاز برداشت زعفران از مزارع استان گفت: سالانه حدود ۵.۶ تن زعفران از سطح مزارع لرستان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان با اشاره به آغاز برداشت زعفران از سطح مزارع لرستان، اظهار کرد: کشت زعفران در لرستان از سال ۹۴ آغاز شده و هم اکنون هزار هکتار از مزارع استان زیرکشت محصول زعفران رفته است.
محمد رضا بیرانوند افزود: سطح زیر کشت زعفران در کشور بیش از ۱۴۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از ۷۰۰ تن محصول از این سطح برداشت میشود.
به گفته وی هم اکنون از هر هکتار در لرستان ۱۰ کیلو برداشت میشود و سالانه حدود ۵.۶ تن زعفران با کیفیت و مرغوب از مزارع لرستان برداشت و روانه بازار میشود.