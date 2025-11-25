پخش زنده
در تازهترین تحول دیپلماتیک، اوکراین در اصول کلی با نسخه اصلاح شده طرح صلح آمریکا موافقت کرد و قرار است ولودیمیر زلنسکی برای نهاییسازی توافق با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از رسانههای آمریکایی، مقامهای آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند، طی مذاکرات فشرده در ژنو و ابوظبی، دو طرف بر سر اصلاحات کلیدی در پیشنویس ۲۸ بندی طرح صلح به تفاهم رسیدهاند؛ اصلاحاتی که آن را «قابل قبولتر برای کییف» کرده، اما احتمال پذیرش آن از سوی روسیه را کاهش داده است، این همزمان با حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین صورت گرفت که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت.
بر این اساس دانیل دریـسکول، وزیر ارتش آمریکا، روزهای دوشنبه و سهشنبه در ابوظبی با هیئت روسی دیدار کرده و گفتوگوها را «رو به جلو و امیدوار کننده» توصیف کرده است.
وی تأکید کرد: این مذاکرات به طور کامل با کاخ سفید هماهنگ میشود، یک مقام آمریکایی نیز تأیید کرده است که هیئت اوکراین نیز در ابوظبی حاضر بوده و با تیم آمریکایی در ارتباط بوده است.
رسانههای آمریکایی اعلام کردند، زلنسکی گفته است، «حساسترین موارد» مذاکرات را مستقیماً با ترامپ مطرح خواهد کرد و برخی بندهای اصلاحشده طرح صلح را «درست» دانسته است، او قرار است طی روزهای آینده برای نهایی کردن توافق به آمریکا سفر کند.
همزمان مسکو نیز اعلام کرده، منتظر نسخه اصلاح شده طرح است، اما کارشناسان روس معتقدند تغییرات اخیر از نظر کرملین قابل قبول نخواهد بود.
این گزارشها اضافه کردند، روسیه خطوط قرمز خود، از جمله تعویق بحث درباره عقبنشینی اوکراین از مناطق دونباس و نیز کنار گذاشتن درخواست منع پیوستن اوکراین به ناتو از متن اولیه را همچنان پابرجا میداند، با این حال برخی کارشناسان روس گفتهاند، پوتین برای اینکه از نگاه ترامپ «مانع صلح» دیده نشود ممکن است انعطاف محدودی نشان دهد.
رسانههای آمریکایی همچنین نوشتند، همزمان با این تحولات، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نسبت به هر گونه توافقی که «شائبه تسلیم اوکراین» داشته باشد هشدار دادهاند، امانوئل مکرون نیز تأکید کرده است، «صلح لازم است، اما نه صلحی که به معنای تسلیم باشد.»، همچنین تجاوز پهپادهای روسی به حریم هوایی رومانی عضو ناتو نیز موجب افزایش نگرانیها در شرق اروپا شده است.