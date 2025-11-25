فرماندار پاکدشت گفت: بخش قابل‌توجهی از مطالبات مردمی در حوزه راه، فاضلاب و آبفا در روستاها عملیاتی شده و بیش از ۵۰ درصد درخواست‌ها تا پایان سال پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حیدری گفت: بخش بزرگی از مراجعات مردمی طی ماه‌های اخیر مربوط به مشکلات حوزه راه روستایی بوده است موضوعی که اکنون با پیشرفت چشمگیر مواجه شده است.

وی افزود: تقریباً ۷۰ درصد پروژه‌های راه روستایی یا به پایان رسیده یا در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و حدود ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز در قالب برنامه بودجه‌ای سال آینده پیش‌بینی شده است.

فرماندار پاکدشت همچنین به وضعیت پروژه‌های فاضلاب و آبفا اشاره کرد و افزود: پیمانکاران این پروژه‌ها تعیین شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی، عملیات اجرایی آن‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

حیدری تاکید کرد که نتیجه دیدارهای میدانی و جلسات مستقیم با مردم، تاثیر مثبتی بر روند اجرا داشته است: این ارتباط نزدیک موجب شده دولت و مردم به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و ما نیز از ظرفیت‌های شهرستانی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای استفاده کنیم.

به گفته او، با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیش از ۵۰ درصد درخواست‌های مردمی تا پیش از پایان سال جاری عملی خواهد شد .