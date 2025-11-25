به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت دختر پیامبر رحمت، مردم محلات باری هفتمین سال پیاپی، آیین سمنوپزی را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دلدادگان آن حضرت در هئیت محبان حضرت رقیه سلام الله علیها محلات اقدام به پخت ۲ تن سمنو کردند.

به گفته عضو هیات امنای هئیت محبان حضرت رقیه (س) محلات؛ آیین سمنوپزی برای هفتمین سال متوالی در این محله برگزار شد.

رضایی افزود: سمنو با استفاده از جوانه گندم و آرد تهیه می‌شود و پخت آن مراحلی دارد که به مدت چند روز طول می‌کشد.

او بیان داشت: امسال ۲۵ نفر از دلدادگان حضرت زهرا (س) برای پخت سمنو در این هیات همکاری داشتند.

به گفته رضایی، زمان پخت سمنو ۴۸ ساعت و در مجموع از زمان شروع کار تا مرحله توزیع به ۷۰ ساعت وقت نیاز است و برای پخت ۲تن سمنو، ۸کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی و ۱۳۰ کیلوگرم جوانه گندم استفاده شده است.

سمنوی پخته شده درظهر روزشهادت حضرت زهرا (س) پس از اقامه اذان و نماز ظهر، دربین عزاداران آن حضرت توزیع شد.