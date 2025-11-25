به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس هلال احمر مهربان گفت: به مناسبت هفته بسیج با حضور گروه سیار اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی و با همکاری هلال احمر مهربان در مسجد حاجی ملا علی مهربان، مردم با حضور در این محل ۱۰۱ واحد خون در گروه‌های مختلف اهدا کردند.

کمال مفتخری افزود: از شهر‌های اطراف شهر مهربان نیز مردم برای اهدای خون حضور یافتند و در این کار خیر مشارکت کردند.

اداره کل انتقال خون اعلام کرده است: میزان اهدای خون در فصل‌های سرد کاهش یافته است و هموطنان برای اهدای خون مراجعه کنند.

با هدف افزایش ذخایر خون و فراورده‌های خونی و با توجه به نیاز دائمی به خون علی الخصوص در بیماران سرطانی، هموفیلی و تالاسمی از اهدا کنندگان در همه گروه‌های خونی که از سلامت جسمانی برخوردار هستند تقاضا می‌شود ضمن همراه داشتن کارت ملی به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کنند.