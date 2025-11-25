پخش زنده
همزمان با هفته بسیج یادواره شهدای دانشجو در بوکان برگزار و بر ادامه راه شهدا تاکید شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم که با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید دانشگاه و مسئولان شهرستان بوکان در دانشگاه آزاد بوکان برگزار شد، سرهنگ پاسدار رئوف گلالی، جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان، سخنانی ایراد کرد که محور اصلی آن بر اهمیت امنیت، وحدت و پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی متمرکز بود.
وی در این نشست با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و نقش اصحاب ایشان در دفاع از اسلام، تأکید کرد که امروز نیز امت اسلامی باید همان مسیر را ادامه دهد و در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کند.
سرهنگ گلالی با تجلیل از مقام شامخ شهیدان گفت: «شهیدان زندهاند و در پیشگاه خداوند از نعمتهای الهی بهرهمند هستند. اگر امنیتی وجود نداشته باشد، اساساً مسجدی برای عبادت و دانشگاهی برای تعلیم و تربیت باقی نمیماند. امنیت و سلامت دو نعمتی هستند که پیامبر اسلام بارها بر اهمیت آنها تأکید کرده است.» وی افزود که دانشجویان و جوانان باید این حقیقت را درک کنند که امنیت، پایه و اساس همه پیشرفتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی در ادامه با اشاره به تاریخ صدر اسلام و مظلومیت اصحاب پیامبر، یادآور شد که دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند با تحریف تاریخ، چهره رسول خدا را مخدوش کنند.
وی گفت: «بسیاری از دروغها و روایتهای جعلی به خاطر رشوههای تاریخی ساخته شدهاند تا حقیقت اسلام پنهان بماند. اما واقعیت این است که اصحاب پیامبر با ایمان و تعصب مثالزدنی در راه اسلام جان خود را فدا کردند.»
جانشین سپاه بوکان سپس به شرایط امروز جهان اسلام پرداخت و با اشاره به مظلومیت ملتهای مسلمان در لبنان، یمن و عراق، خاطرنشان کرد: «امروز همانگونه که صحابه پیامبر در برابر دشمنان ایستادند، ما نیز وظیفه داریم در برابر ظلم و تجاوز سکوت نکنیم. اگر امت اسلامی بیتفاوت باشد، دشمنان جغرافیای ما را به هم خواهند ریخت و هویت ملتها را نابود خواهند کرد.»
وی با انتقاد از خیانت برخی سران عرب در طول تاریخ، به نقش جاسوسان و خائنان اشاره کرد و گفت: «همانطور که در گذشته برخی افراد با خیانت به اسلام موجب تضعیف امت شدند، امروز نیز دشمنان با ابزارهای جدید به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم تاریخ تکرار شود.»
سرهنگ گلالی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بسیج در جامعه پرداخت و تأکید کرد: «بسیج متعلق به هیچ قومیت و هیچ مذهب خاصی نیست. بسیج یک نهاد مردمی است که همه اقوام و مذاهب را در مسیر پیامبر اسلام و انقلاب اسلامی گرد هم میآورد. این وحدت رمز پیروزی ما در برابر دشمنان است.»
وی با اشاره به پیروزیهای جمهوری اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و ارتشهای متجاوز منطقه، گفت: «اگر امروز اسرائیل غرور خود را از دست داده و گروههای تروریستی شکست خوردهاند، به خاطر رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت ایران است. رهبر معظم انقلاب هیچگاه اجازه ندادهاند اختلافات قومی و مذهبی در کشور ما ریشه بدواند.»
سرهنگ گلالی همچنین بر ضرورت توجه به دانشگاهها و نقش دانشجویان در آینده کشور تأکید کرد و افزود: «دانشجویان باید قدرت فکری و علمی خود را در حوزههای مختلف به کار گیرند. ما نیازمند نسلی هستیم که الفبای وحدت را دوباره بیاموزد و در مساجد و دانشگاهها پرچم همبستگی را برافرازد. دانشگاه آزاد شهرستان بوکان میتواند به یکی از بهترین مدافعان امنیت، آرامش و سلامت جامعه تبدیل شود.»
وی در پایان سخنان خود با اشاره به مظلومیت ملت یمن و دیگر کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد: «دشمنان اسلام با استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی به دنبال تضعیف قدرت اسلامی هستند. اما ما باید با ایمان، وحدت و تلاش علمی و فرهنگی، این قدرت را تقویت کنیم. آینده روشن از آنِ ملتهایی است که در مسیر پیامبر اسلام حرکت کنند و از ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری نمایند.»
این مراسم با استقبال گسترده دانشجویان و اساتید همراه بود و سخنان سرهنگ پاسدار رئوف گلالی بار دیگر اهمیت نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ امنیت، وحدت و ارزشهای اسلامی را یادآور شد. او تأکید کرد که تنها با اتحاد و همبستگی میتوان در برابر دشمنان ایستاد و مظلومیت ملتهای مسلمان را پایان داد.