به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با آغاز پاییز و برداشت کدو حلوایی، بازار فروش این محصول در مهاباد از رونق خاصی برخوردار است و اقشار مختلف مردم به خرید و ذخیره آن برای استفاده در فصل زمستان اقدام می‌کنند.

کدو حلوایی محصولی خوش طعم و رنگ پاییزی، این روز‌ها علاوه بر بازار میوه و تره بار، درحاشیه برخی خیابان‌های شهر هم مشتریان و علاقمندان خاص خود را دارد.

کدو‌های خوشرنگی که این روز‌ها در گوشه و کنار شهرمان، خودنمایی می‌کنند، محصولی محلی که به روش‌های گوناگون مصرف می‌شود.

شهرستان‌های بوکان، میاندوآب و شاهیندژ مراکز تولید کدو حلوایی در آذربایجان غربی هستند.