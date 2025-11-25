پخش زنده
کدو حلوایی در مهاباد بازار این شهر را پررونق کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با آغاز پاییز و برداشت کدو حلوایی، بازار فروش این محصول در مهاباد از رونق خاصی برخوردار است و اقشار مختلف مردم به خرید و ذخیره آن برای استفاده در فصل زمستان اقدام میکنند.
کدو حلوایی محصولی خوش طعم و رنگ پاییزی، این روزها علاوه بر بازار میوه و تره بار، درحاشیه برخی خیابانهای شهر هم مشتریان و علاقمندان خاص خود را دارد.
کدوهای خوشرنگی که این روزها در گوشه و کنار شهرمان، خودنمایی میکنند، محصولی محلی که به روشهای گوناگون مصرف میشود.
شهرستانهای بوکان، میاندوآب و شاهیندژ مراکز تولید کدو حلوایی در آذربایجان غربی هستند.