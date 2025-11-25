پخش زنده
مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل شدند اما کلاس درس مدارس ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم در بستر شاد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل شدند.
همه کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم در شهرهای اراک، ساوه مامونیه، زاویه، پرندک، خشکرود، شازندو مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول، علی آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار میگردد.
تعطیلی آموزشگاههای علمی آزاد و زبان
💎موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینهای
🔹پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
🔹نظارت وجلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک وساوه وشازند و سایر شهرها
🔹 تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص
🔹درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه میشود.
🔹تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند
🔹 توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز
🔹🔹لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۷ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ میگردد.
همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نمیباشد.
خاطر نشان میسازد تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و بصورت شفاف خدمت مردم عزیز اعلام میگردد و پاسخگویی به مطالبات به حق از اهم وظایف و تکالیف میباشد.
دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی (اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی)
🗓سه شنبه ۱۴۰۴/۹/۴