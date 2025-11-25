به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین بزرگداشت هفته بسیج و تجلیل از مدیران و فرماندهان برتر بسیج ادارات استان صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این آیین که جمعی از مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، از تلاش‌ها و برنامه‌های بسیج در پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌رسانی در سطح استان قدردانی شد.

در ادامه این مراسم از تعدادی از فرماندهان، مدیران و نیرو‌های برتر بسیج ادارات استان با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.

ارائه گزارش عملکرد بسیج ادارات و رونمایی از چند طرح جدید بسیجی از دیگر بخش‌های این آیین بود.