افزایش وابستگی میلیون‌ها خانوار آمریکایی به بیمه‌گران موسوم به طرح‌های FAIR در بحبوحه تشدید بلایای طبیعی، این سازوکار اضطراری را به بحرانی ساختاری در بازار بیمه مسکن آمریکا تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از رویترز، شمار خانوار‌هایی که تحت پوشش طرح‌های FAIR قرار می‌گیرند طی پنج سال گذشته به‌طور مداوم افزایش یافته است؛ در حالی که این طرح‌ها در اصل برای شرایط اضطراری طراحی شده بودند، تغییرات اقلیمی و وقوع بلایای شدید باعث شده‌اند که این سازوکار به گزینه اصلی بسیاری از ساکنان مناطق پرخطر تبدیل شود.

این گزارش افزود: طرح‌های FAIR در ۳۲ ایالت فعال‌اند و پوشش آنها بسته به ایالت متفاوت است. در کالیفرنیا عمدتاً خسارات ناشی از آتش‌سوزی جنگلی تحت پوشش قرار می‌گیرد و در تگزاس، کارولینای شمالی و فلوریدا پوشش بر باد‌های مخرب متمرکز است. این طرح‌ها، اما سیل را پوشش نمی‌دهند و تنها خدمات پایه‌ای ارائه می‌کنند.

تعداد بیمه‌گذاران FAIR در سال ۲۰۲۳ به رکورد تاریخی رسید و هرچند در سال بعد اندکی کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از میانگین ده‌ساله باقی ماند. کالیفرنیا، تگزاس، کارولینای شمالی، فلوریدا و لوئیزیانا که طی سال‌های اخیر با بلایای بزرگ روبه‌رو شده‌اند، ۸۴ درصد از کل بیمه‌گذاران FAIR در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده‌اند.

این گزارش اضافه کرد: افزایش خسارات فزاینده، طرح‌های FAIR را با کمبود نقدینگی و زیان‌های سنگین روبه‌رو کرده است. در لوئیزیانا، خسارات ناشی از توفان «آیدا» در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۵ برابر حق بیمه‌های دریافتی بود. آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۹ طرح از ۳۲ طرح FAIR در سال ۲۰۲۴ زیان‌ده بوده‌اند.

رویترز در پایان نوشت: فشار مالی بر طرح‌های FAIR موجب انتقال هزینه‌ها به شرکت‌های بیمه خصوصی و در نهایت افزایش شدید حق بیمه برای مردم شده است؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، حق بیمه طرح‌های FAIR در لوئیزیانا بیش از ۷۳۰ درصد و در فلوریدا و کالیفرنیا حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. کارشناسان معتقدند کاهش خطرپذیری منازل با مقاوم‌سازی، حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد و اصلاح سیاست‌های ایالتی تنها راه جلوگیری از تبدیل‌شدن بحران بیمه مسکن به یک بحران عمیق‌تر در سراسر آمریکا است.