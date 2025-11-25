شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان با استقبال از دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، روابط دو کشور همسایه را مبتنی بر پیوند‌های عمیق برادرانه دانست و گفت روابط دوجانبه باید در حوزه‌های مختلف تقویت شود.

در این نشست دو طرف درباره تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرده و برای تلاش‌های مشترک جهت تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای توافق کردند.

شهباز شریف ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای و حمایت تهران از پاکستان در دوره‌های دشوار، اظهار داشت: اسلام‌آباد بر همکاری نزدیک با ایران برای ساختن آینده‌ای امن و شکوفا برای دو ملت پایبند است.

دکتر لاریجانی نیز با قدردانی از حمایت پایدار دولت و ملت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقش سازنده اسلام‌آباد در حمایت از گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک را ستود و بر ضرورت همکاری‌های گسترده در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان اسلام آباد- تهران تاکید کرد.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه سلام و احترام مردم و دولت پاکستان را برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان اعلام کرد و از حمایت تهران در مسیر گسترش همکاری‌های دوجانبه قدردانی نمود.

در پایان این دیدار نیز توافق شد هیئتی بلندپایه به ریاست «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به‌زودی به تهران سفر کند تا زمینه‌های جدید همکاری، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها بررسی و پیگیری شود.