به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به گزارش «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف‌آباد، از چندین واحد آلاینده در محدوده شهرستان نجف آباد در پی اجرای طرح پایش زیست‌محیطی بازدید شد و در ادامه سه حلقه چاه تولید ذغال و یک محل ضایعات‌سوزی واقع در حوالی پلیس‌راه نجف‌آباد شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شد.

بر اساس این گزارش، مأموران با تذکر به عاملان، درخصوص توقف فعالیت‌های آلاینده و تشکیل پرونده تخلف اقدام کردند. در راستای اجرای مفاد قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا اقدام شده است.

هدف از این پایش‌ها کاهش انتشار آلاینده‌ها، جلوگیری از سوزاندن ضایعات و مقابله با تولید غیرمجاز ذغال اعلام شده است.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تأکید کرد که این بازدیدها به‌صورت مستمر و دوره‌ای برای شناسایی و برخورد با کانون‌های آلاینده ادامه خواهد داشت.