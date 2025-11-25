استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مدیریت مؤثر آلودگی هوا مستلزم شناخت درست مسئله، اجرای اقدامات عملی و اطلاع‌رسانی صحیح است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت کیفیت هوای آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش وضعیت شاخص‌های کیفی هوا و روند افزایش آلاینده‌ها در برخی از شهر‌های استان ارائه و راهکار‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل و کاهش آلودگی مطرح شد.

کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک، تشدید نظارت بر صنایع، آمادگی برای اجرای طرح‌های محدودیت تردد در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان و برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مدیریت مؤثر آلودگی هوا مستلزم شناخت درست مسئله، اجرای اقدامات عملی و اطلاع‌رسانی صحیح است، گفت: هر دستگاه باید وظایف خود را دقیق و بی‌کم‌وکاست انجام دهد تا مجموعه اقدامات استان اثربخش باشد.

رضا رحمانی در جلسه کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان با تأکید بر لزوم وجود یک مرجع رسمی و معتبر اطلاع‌رسانی در موضوع آلودگی هوا، افزود: در شرایطی که اطلاعات نادرست و شایعات متعدد در فضای مجازی منتشر می‌شود، مردم باید بدانند مرجع اصلی اطلاع‌رسانی درباره تعطیلی مدارس، تصمیمات اداری و وضعیت آلودگی هوا، صداوسیما، استانداری و رسانه‌های رسمی است.

وی همچنین با اشاره به سوءبرداشت‌های موجود درباره تأثیر تعطیلی‌ها بر کاهش آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه داده‌های معتبر و تحلیل کارشناسی بوده و دستگاه‌های تخصصی همچون محیط‌زیست، هواشناسی و مدیریت بحران با هم‌افزایی و تبادل منظم اطلاعات، به یک جمع‌بندی مشترک و قابل اتکا برسند تا خروجی تصمیمات برای مردم شفاف باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی دقیق به کاهش ابهام و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند، افزود: هدف اصلی، اقدام مؤثر، تصمیم صحیح و اطلاع‌رسانی شفاف است.

رحمانی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل همه دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، تصریح کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و هیچ تصمیمی نباید تحت تأثیر اخبار کذب یا برداشت‌های غیرکارشناسی قرار گیرد.