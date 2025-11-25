پخش زنده
پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی است؛ شجره طیبهای که ثمره آن در عرصههای مختلف به بار نشسته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی از منافع ایران، توطئهها و فتنههای دشمنان ضد ایران روز به روز گسترش یافت ودر چنین شرایطی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند.
جوانان ایرانی به محض دریافت فرمان حضرت امام خمینی (ره) به شکل خودجوش به جبهههای جنگ تحمیلی عراق ضد ایران شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم جان خود، انقلاب اسلامی نوپا را زنده نگاه داشتند.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی،بسیج را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد درونی کشور دانستهاند و تاکید کردهاند: بسیج، برای دوستان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مایه امید و اعتماد و برای بدخواهان و دشمنان و کینه ورزان نظام اسلامی، مایه بیم و هراس است.
بسیجیان نه فقط درعرصههای مختلف دفاعی و نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردهاند بلکه در زمینه علم و فناوری نیز همواره پیشرفتهای چشمگیری به ارمغان آوردهاند.
موفقیت تفکر بسیجی در ایران به عنوان مرکز ثقل حرکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، به الگویی برای دیگر ملتهای منطقه نیز تبدیل شده است.