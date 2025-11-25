به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اهمیت نمادسازی در فعالیت‌های فرهنگی، برگزاری این بزرگداشت و تولید مستند شیخ میرزاعلی را اقدامی فاخر و ارزشمند دانست و افزود: شیخ میرزاعلی اگرچه رزمنده خط مقدم نبود، اما با روحیه‌بخشی و همراهی با رزمندگان، نقش برجسته‌ای در جبهه‌های دفاع مقدس ایفا کرد.

سردار معروفی ادامه داد: او آیینه تمام‌نمای یک روحانی مبارز بود؛ عالمی دیندار و پایبند به اصول شریعت، مهربان و عطوف، مردم‌دار و گره‌گشای مشکلات مردم، خیرخواه، دلسوز و محبوب قلوب از ویژگی‌های برجسته او حفظ آبروی مؤمنین، تقوا و وقار، و برخورداری از شخصیتی وارسته و مرجعیت اجتماعی بود.

وی با گرامیداشت هفته بسیج، آن را میراث گرانسنگ امام خمینی (ره)وتکیه‌گاه بزرگ ملت و نهادی امنیت‌ساز معرفی کرد و افزود: بسیج همواره فدای ملت و انقلاب شده و امنیت، خط قرمز ملت ایران است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به لزوم حفظ وحدت در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: در برابر دشمنی که نه قابل اعتماد است و نه قابل پیش‌بینی، باید وحدت مقدس را حفظ کنیم؛ وحدتی که با عبور از خود و پایبندی به اصول حاصل می‌شود و نتیجه آن نصرت الهی است.

در این مراسم همچنین از مستند زندگی این روحانی مبارز که نقش مؤثری در روشنگری و مقابله با رژیم پهلوی داشت، رونمایی شد.