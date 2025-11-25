پخش زنده
نخستین آیین بزرگداشت عالم ربانی و روحانی عدالتخواه، مرحوم شیخ میرزا علی نجفی در شهربابک برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این مراسم معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اهمیت نمادسازی در فعالیتهای فرهنگی، برگزاری این بزرگداشت و تولید مستند شیخ میرزاعلی را اقدامی فاخر و ارزشمند دانست و افزود: شیخ میرزاعلی اگرچه رزمنده خط مقدم نبود، اما با روحیهبخشی و همراهی با رزمندگان، نقش برجستهای در جبهههای دفاع مقدس ایفا کرد.
سردار معروفی ادامه داد: او آیینه تمامنمای یک روحانی مبارز بود؛ عالمی دیندار و پایبند به اصول شریعت، مهربان و عطوف، مردمدار و گرهگشای مشکلات مردم، خیرخواه، دلسوز و محبوب قلوب از ویژگیهای برجسته او حفظ آبروی مؤمنین، تقوا و وقار، و برخورداری از شخصیتی وارسته و مرجعیت اجتماعی بود.
وی با گرامیداشت هفته بسیج، آن را میراث گرانسنگ امام خمینی (ره)وتکیهگاه بزرگ ملت و نهادی امنیتساز معرفی کرد و افزود: بسیج همواره فدای ملت و انقلاب شده و امنیت، خط قرمز ملت ایران است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به لزوم حفظ وحدت در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: در برابر دشمنی که نه قابل اعتماد است و نه قابل پیشبینی، باید وحدت مقدس را حفظ کنیم؛ وحدتی که با عبور از خود و پایبندی به اصول حاصل میشود و نتیجه آن نصرت الهی است.
در این مراسم همچنین از مستند زندگی این روحانی مبارز که نقش مؤثری در روشنگری و مقابله با رژیم پهلوی داشت، رونمایی شد.