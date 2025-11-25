پخش زنده
امروز: -
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم گفت:مدارس استان فردا، چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است و فعالیت آموزشی به صورت غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،خسرو سامری درجلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم با اشاره به پیش بینی تشدید آلودگی هوا و تداوم غلظت آلایندهها گفت: فردا چهارشنبه ۵ آذرماه مدارس استان در همه مقاطع و پایهها به صورت غیرحضوری و تعطیل است.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم افزود: فعالیت دستگاههای اداری، سازمان ها، بانک ها، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و بیمهها فردا ساعت ۸ صبح خواهد بود.
براساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست، میزان غلظت آلاینده ها، امروز هوای قم را در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داد.
مرکز بهداشت استان از افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار خواست؛ از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.