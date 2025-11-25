به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ارزیابی میزان پیشرفت طرح ملی توسعه عدالت آموزشی با حضور آقای پزشکیان، جمعی از مسئولان وزارت آموزش‌ و پرورش و کارشناسان حوزه تعلیم‌ و تربیت، با تمرکز بر بررسی آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام آموزش کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی درباره فعالیت شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد)، عملکرد این سامانه در دوره‌های غیر حضوری شدن مدارس، علل کندی و اختلالات شبکه و برنامه‌های در دست اجرا برای بهبود زیرساخت‌های آن، ارائه شد؛ همچنین، آخرین نتایج گزارش پایش جهانی آموزش، چالش‌ها و دغدغه‌های بین‌المللی این حوزه و پیشنهاد‌های کارشناسی برای مواجهه مؤثر با این مسائل با حضور رئیس جمهور بررسی شد.

آقای پزشکیان، نشست اصلاح و ارتقاء شیوه آموزش محتوای درسی در مدارس را نخستین گام در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار داشت: با وجود زحمات ارزشمند معلمان و مدیران مدارس، هنوز بسیاری از مفاهیم درسی مطابق با اهداف سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان منتقل نمی‌شود، زیرا در روش‌های آموزشی با مشکلات جدی روبرو هستیم.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اهمیت کیفیت تعلیم‌ و تربیت، گفت: آنچه برای ما اهمیت بنیادی دارد، این است که دانش‌آموز پس از ورود به مدرسه چه نوع فرایند آموزشی را دریافت می‌کند و این آموزش تا چه حد در تقویت مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی، برقراری ارتباط مؤثر، نگرش نظام‌مند و تقویت حس تعلق و غیرت ملی او اثرگذار است. امروز در بسیاری از کلاس‌ها ارتباط سازنده میان معلم و دانش‌آموز دچار اختلال است و این روند باید اصلاح شود.

آقای پزشکیان با توجه به چندبعدی بودن مسائل حوزه آموزش، تصریح کرد: نظام آموزشی ما با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبرو است و حل آن‌ها نیازمند رویکردی مرحله‌ای و همه‌ساحتی است. نگاه ما به مقوله آموزش، تک‌بعدی نیست و باید به ابعاد تربیتی، فرهنگی، مهارتی و اجتماعی، توجه همزمان داشت.

رئیس جمهور در ادامه از رویکرد دولت برای ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه آموزش سخن گفت و تصریح کرد: برای ارتقاء کیفیت آموزش، از همه صاحب‌نظران و فعالان این عرصه دعوت کرده‌ایم تا روش‌های نوآورانه و ابتکاری خود را ارائه دهند. بهترین طرح‌ها به‌صورت آزمایشی در مدارس اجرا خواهد شد و میزان موفقیت آن‌ها با شاخص‌های رشد تحصیلی دانش‌آموزان سنجیده می‌شود. نباید در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده، مقاومت کرد؛ این فضا موجب افزایش انگیزه و توان معلمان نیز خواهد شد. در عین حال، موضوع آموزش همچنان حاکمیتی است و سیاست‌گذاری در این حوزه بر عهده آموزش‌ و پرورش خواهد بود.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به گزارش عملکرد شبکه شاد، بر ضرورت غیرمتمرکزسازی زیرساخت‌های این سامانه تأکید کرد و گفت: مراکز داده‌ شبکه شاد باید در استان‌ها مستقر شوند تا تمرکز آن‌ها در تهران موجب کندی و اختلال در زمان‌های خاص، از جمله دوره‌های آموزش غیرحضوری نشود.

همچنین در این نشست، یکی از سامانه‌های نمایش درخواستی بخش خصوصی که روش نوینی در حوزه آموزش ارائه کرده بود، معرفی و بررسی شد؛ با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، آقای پزشکیان با اجرای آزمایشی این روش در برخی مدارس محروم به‌صورت آزمایشی موافقت کرد.