آگاهی در پرتومهربانی، راهکار پیشگیری مصرف موادمخدر در میان نوجوانان است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اعلام این مطلب که برای تحقق سلامت روان در جامعه نیاز به تمرکز تمامی نهادها و خانوادهها است گفت: آگاهی در پرتو مهربانی راهکار پیشگیری مصرف موادمخدر در میان نوجوانان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، نجف نیا با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه «امروز البرز» گفت: موادصنعتی مخدر، روان گردانهایی هستند که سیستم عصبی را مختل میکنند و افراد را دچار خودزنی، توهم و وابستگی شدید میکند، پیشگیری یکی از بهترین راهبردهای اساسی در خصوص اعتیاد به موادمخدر است.
وی با اشاره به اینکه سلامت روان نیاز به تمرکز تمام نهادها و خانوادهها دارد در سیمای البرز اظهار کرد: ارتقاء سواد رسانه مردم و پیشگیری از عادی سازی موادمخدر صنعتی یکی از اقدامهای اساسی در سلامت روان جامعه است.
وی با بیان این که نوجوانها به دلیل فردی و میل به تجربه جدید، احساس کمبود اعتماد به نفس، مشکلات روحی و افسردگی تمایل به مصرف موادمخدر پیدا میکنند تصریح کرد: نبود رابطه صمیمی والدین با فرزندان، اختلاف شدید خانواده، نظارت کمتر نسبت به فرزند و یا بیش از حدکنترل کردن فرزند بسترهای مصرف موادمخدر در میان نوجوانان است.
نجف نیا به مجری سیمای اظهار کرد: وابستگی شدید در مصرف موادصنعتی مخدر بسیار بالاتر از مواد مخدر سنتی است؛ این نوع مواد ظاهر بسیار فریبنده و جذاب است.
وی با حضور در برنامه سیمای البرز ادامه داد: بسیاری از کارشناسان موادمخدر اعلام کردند که حتی مصرف یک بار مواد مخدر میتواند انسان را دچار اختلالهای عصبی و واکنشهایی مثل اسکیزوفرنیا کنند.
وی در خصوص نشانههای مصرف موادمخدر در میان نوجوانان در سیمای البرز توضیح داد: با مصرف مواد، نوجوان گوشه نشین و منزوی میشود، گاهی پرخاشگری غیرعادی دارد، در حوزه جسمی لاغری و یا چاقی ناگهانی، یا بوی نامتعارف از بدن، لرزش دستها و بریده بریده صحبت کردن از جمله نشانههای مصرف مواد مخدر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در خصوص راهکارهای لازم برای مقابله با موادمخدر در شبکه سیمای البرز خاطرنشان کرد: خانوادهها باید رفاقت و گفتوگو و همدردی با نوجوانان را در برنامه خود قرار دهند، همچنین قدرت نه گفتن به دوستان خود را تمرین کنند.