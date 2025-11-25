بسیج، به‌عنوان میراث ماندگار مردمی امام خمینی (ره)، امروز نیز با اتکا به روحیه ایثار و مشارکت عمومی، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش‌های انقلاب و خدمت‌رسانی اجتماعی ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بسیج که از آن به‌عنوان میراث مردمی امام خمینی(ره) یاد می‌شود، به‌عنوان یک نهاد اجتماعی ـ مردمی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و هدف اصلی آن سامان‌دهی مشارکت داوطلبانه مردم در عرصه‌های مختلف دفاعی، اجتماعی و فرهنگی بود. این نهاد در طول سال‌ها با حضور گسترده اقشار مختلف، در موقعیت‌های متفاوت از جمله حوادث طبیعی، فعالیت‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی و مأموریت‌های امدادی نقش‌آفرینی کرده است.

جایگاه بسیج، از نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بر اتصال مردم به عرصه‌های خدمت و تقویت روحیه ایثار و همبستگی استوار بوده و همچنان به‌عنوان بخشی تأثیرگذار در ساختار اجتماعی ایران شناخته می‌شود.