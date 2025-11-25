استاندار اصفهان گفت: برخی شهرستان‌ها در زمینه تصادفات درون‌شهری آمار غیرقابل قبولی دارند که باید آسیب‌شناسی و برای کاهش آن اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان،مهدی جمالی‌نژاد در جلسه شورای راهبری تصادفات استان اصفهان گفت: در مدت اخیر شیب تصادفات استان افزایش یافته و تصادفات درون‌شهری در اصفهان نسبت به کشور بالاتر است که این آمار نیازمند آسیب‌شناسی است.

وی افزود: میزان تصادفات برون‌شهری به ویژه در ایام نوروز کاهش ویژه‌ای داشت، اما در مدت اخیر دچار افزایش شده است؛ برخی اقدامات در این حوزه از جمله اتوبان‌های کاشان _ اصفهان و ذوب‌آهن باید زمان‌بندی و در اسرع وقت انجام شود.

استاندار اصفهان، عنوان کرد: برخی شهرستان‌های استان وضعیت بسیار غیرقابل قبولی در این زمینه دارند که باید علت آنها بررسی شود؛ در این زمینه هیچ گونه توجیهی پذیرفته نیست و لازم است طرح‌های مربوطه در این شهرستان‌ها به طور جدی پیگیری شود.

وی افزود: صداوسیما باید در این حوزه ورود جدی داشته باشد با پخش محتوای رسانه‌ای مناسب نسبت به آگاه‌سازی جامعه اقدام کند و‌فرمانداران باید جلسات شورای ترافیک شهرستان خود را به طور منظم برگزار کنند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: صنایع بزرگ استان همچون ایام نوروز باید به این حوزه ورود کرده و بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را به آن اختصاص دهند؛ شهرداری‌ها نیز باید بودجه لازم را به این امر اختصاص دهند.

وی تأکید کرد: برخورد با موتورسواران متخلف، ساماندهی آنها و رفع مشکلات دوربین‌های نظارتی و برخورد با خودرو‌های فرسوده و فاقد معاینه فنی در این زمینه ضروری است.