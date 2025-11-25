به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا سید بندی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس آن، تیم ملی کشورمان در گلدان دو، در کنار تیم‌های کرواسی، مغرب، کلمبیا، اروگوئه، سوییس، ژاپن، سنگال، کره جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا قرار گرفت. همچنین آمریکا، مکزیک، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک و آلمان در گلدان یک، نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج، ازبکستان، قطر، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی در گلدان سه و اردن، کیپ‌ورد، غنا، کوراسائو، هاییتی، نیوزیلند، برنده‌های پلی‌آف اروپا و برنده‌های پلی‌آف بین‌کنفدراسیونی در گلدان چهار قرار گرفتند.

مرحله پایانی رقابت‌های جام جهانی فوتبال از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی سه کشورِ آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.