در مراسمی سرهنگ شهریار قربانی به سمت فرمانده جدید انتظامی شهرستان چگنی منصوب و از زحمات سرهنگ مهران فاضلی فرمانده سابق انتظامی شهرستان قدر دانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با حضور سرهنگ فرهاد ابدال چگنی، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان برگزار شد.

براساس حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، و بنا به پیشنهاد سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، سرهنگ شهریار قربانی به عنوان فرمانده انتظامی جدید شهرستان چگنی منصوب شد.

در این مراسم همچنین از خدمات و تلاش‌های سرهنگ مهران فاضلی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان چگنی، قدردانی و تجلیل به عمل آمد.