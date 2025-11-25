به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲، دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد، که این دیدار با برتری شاگردان محرم نوید کیا به پایان رسید.

سپاهانی‌ها که برخلاف خلق موقعیت‌های خوب در نیمه اول به گل نرسیدند، در نیمه دوم با گل‌های آریا یوسفی و محمد عسکری بازیکنان تعویضی نیمه دوم با نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم اردنی به برتری دست یافتند.

سپاهانی‌ها حالا برای مشخص‌شدن وضعیت صدرنشینی خود باید منتظر برگزاری دیدار هفته پایانی تیم‌های الحسین اردن و آخال ترکمنستان باشند، جایی که الحسین باید امتیاز از دست بدهد تا سپاهان به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی شود