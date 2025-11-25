پخش زنده
استاندار گیلان گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع آنفولانزا در استان، فردا کلاسهای مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان امشب درگفتگوی ویژه خبری ۲۰ گیلان، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و خانوادهها، فردا کلاسهای مقطع ابتدایی بهصورت غیرحضوری برگزار میشود و مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند، به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
هادی حق شناس با بیان اینکه سلامت خانوادهها برای مجموعه مدیریت استان در اولویت قرار دارد، افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم را برای دورکاری این گروه از کارکنان فراهم کرده و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.