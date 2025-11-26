معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: عشایر به‌عنوان ذخایر انقلاب و مرزبانان واقعی کشور، امروز بیش از هر چیز با چالش تأمین آب و علوفه دام روبه‌رو هستند و حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مجتبی علوی‌ مقدم در نشست بررسی مسائل جامعه عشایری استان گفت: تدوین طرح‌های مرتعداری با مشارکت مستقیم عشایر، تقویت پوشش بیمه دام، کمک به معیشت خانوار‌های عشایری، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از این جامعه هدف، از جمله اقداماتی است که باید با اهتمام بیشتری دنبال شود.

سرپرست اداره کل امور عشایری خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه این استان هفت‌هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری با جمعیت ۳۰ هزار نفر را در خود جای داده است، گفت: عشایر سه درصد جمعیت خراسان شمالی را تشکیل می‌دهند، اما ۲۲ درصد مراتع استان در اختیار آنان است.

میثم وحیدی افزود: عشایر استان ۶۱۰ هزار رأس دام در اختیار دارند و سالانه ۳۵ درصد گوشت قرمز خراسان شمالی را تولید می‌کنند.

وی اظهار داشت: امسال ۲۳ هزار تن نهاده دامی برای کاهش اثرات خشکسالی و کمبود بارندگی میان دامداران عشایری توزیع شده است.

سرپرست اداره‌کل امور عشایری همچنین به پیشرفت طرح‌های آبرسانی در مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: آبرسانی پایدار به مناطق گلیل شیروان، جیرانسو و میاندشت سه پروژه شاخص در استان است که هر سه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای اجرای این طرح‌ها ۹۶۰ میلیارد ریال هزینه شده و با تکمیل آنها، ۳۵۰ خانوار عشایری از آب پایدار برخوردار خواهند شد.