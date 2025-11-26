پخش زنده
محرم نویدکیا گفت: ما برنامه از پیشتعیینشدهای برای تعویضها نداشتیم و تصمیمها در لحظه گرفته شد، تعویضها مؤثر بودند و با ورود بردبار، عملکرد تیم در مرکز میدان بهتر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از دیدار مقابل الحسین اردن در چارجوب رقابتهای هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، در نشست خبری، اظهار داشت: از حمایت هواداران تشکر میکنم. تیم الحسین واقعاً تیم باکیفیتی است و در سطح فوتبال آسیا عملکرد قابل احترامی دارد. جریان مسابقه به گونهای بود که هواداران احساس میکردند هر لحظه امکان گلزنی وجود دارد و شخصاً این سبک بازی را دوست دارم.
وی افزود: ترجیح میدهم حرفهای بیپایه نزنم؛ نمیتوان ادعا کرد که از این پس همه چیز کاملاً خوب پیش خواهد رفت. این بازی، مشابه دیدار با تراکتور و پرسپولیس، جذاب و تماشایی بود، زیرا این تیمها فوتبال بازی میکنند، نه این که تنها درپی گل نخوردن باشند. این که برخی مربیان از تعویضهای خود تعریف میکنند نمیپسندم. ما برنامه از پیشتعیینشدهای برای تعویضها نداشتیم و تصمیمها در لحظه گرفته شد. تعویضها مؤثر بودند و با ورود بردبار، عملکرد تیم در مرکز میدان بهتر شد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به بازی از دسترفته مقابل آخال، گفت: حسرت نتیجه آن مسابقه باقی مانده است و شاید همان نتیجه در مسیر صدرنشینی ما تأثیر بگذارد. از ابتدا به ما اعلام شده بود که VAR وجود ندارد و اکنون نمیتوان به نبود آن ایراد گرفت. ممکن بود با حضور VAR، یک پنالتی به سود ما اعلام شود و شاید هم در برخی صحنهها به ضررمان تمام میشد. حضور VAR به هر دو تیم آرامش میدهد و امیدوارم از فصلهای آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمانان شاهد آن باشیم.
نویدکیا افزود: برای افزایش شانس صدرنشینی، به دنبال زدن گل دوم بودیم و به همین دلیل کمی ریسک کردیم. علی کمالی نخستین تجربه خود در رقابتهای آسیایی را پشت سر گذاشت؛ باید بداند به او اعتقاد دارم و از فرصتهایی که برایش ایجاد میشود، نهایت استفاده را ببرد.
یوسفی: سبک بازیام رو به جلو است
آریا یوسفی، بازیکن سپاهان و برگزیده عنوان بهترین بازیکن میدان، نیز پس از مسابقه، گفت: بازی بسیار خوبی انجام دادیم. این عنوان یک جایزه فردی است، اما هرکدام از همتیمیهایم میتوانستند بهجای من انتخاب شوند.
وی افزود: اینگونه نیست که مهاجمان نخواهند گلزنی کنند؛ فوتبال است و ممکن است چند فرصت تبدیل به گل نشود. سبک بازی من رو به جلو است و همواره ابتدا موفقیت تیم برایم اهمیت دارد. در سال جامجهانی تلاش میکنم عملکردی قابلقبول ارائه دهم.