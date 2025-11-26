به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عدنان ابو حسنه در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت که آنروا کمک‌های بشردوستانه‌ای در اختیار دارد که برای تأمین نیاز‌های نوار غزه به مدت سه ماه کفایت می‌کند، اما رژیم اشغالگر از ورود آنها به غزه جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزود: تمامی تلاش‌های (رژیم) اسرائیل برای ایجاد نهاد‌هایی که بتوانند جایگزین آنروا شوند، با شکست مواجه شده است.

مشاور رسانه‌ای آنروا همچنین در مورد «مؤسسه انسانی غزه» اعلام کرد که این مؤسسه فاقد تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های امدادی بود و پایان یافتن فعالیت‌های آن نیز تعجب‌آور نیست.

مؤسسه مذکور روز دوشنبه پایان مأموریت خود را اعلام کرد و گفت که مراکز توزیع غذا و کمک خود در غزه را بر خواهد چید.

شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که مراکز توزیع کمک‌های آمریکایی در نوار غزه که به تله‌های مرگ معروف شده بود، برچیده شد.

فاکس نیوز در این گزارش افزود که این مراکز پایان کار خود در نوار غزه را اعلام کرده‌اند.

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) پیش‌تر از تداوم سیاست گرسنه‌سازی ساختاری در نوار غزه و تشدید بحران‌های انسانی در سایه کمبود شدید منابع مالی خبر داد.

ابو حسنه اعلام کرد که بحران غذا، علاوه بر مشکلات گسترده در بخش‌های آموزش، سلامت و تأمین مالی، به طور همزمان میلیون‌ها آواره فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه فشار‌های رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های اعمال شده علیه فعالیت‌های این سازمان وضعیت را به مرز فروپاشی رسانده است، تأکید کرد: قانون ممنوعیت فعالیت آنروا و سایر اقدامات محدود کننده، کسری بودجه‌ای سنگین برجای گذاشته است که تا پایان سه ماهه نخست سال آینده به حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

به گفته ابو حسنه، این کسری مالی به طور مستقیم بر توانایی سازمان در پرداخت حقوق بیش از ۳۰ هزار کارمند خود در مناطق مختلف عملیات اثر گذاشته است.