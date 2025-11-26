پخش زنده
نیروی دریایی اندونزی از آمادهسازی سه بیمارستان شناور برای استفاده در عملیات بشردوستانه در نوار غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آنتارا، مسئولان نیروی دریایی اندونزی جزئیاتی از تجهیزات نظامی که قرار است در مأموریتهای کمکرسانی به غزه به کار گرفته شوند را ارائه دادند.
این مسئولان توضیح دادند که سه کشتی یادشده که تحت مدیریت نیروی دریایی فعالیت میکنند، برای درمان غیر نظامیان فلسطینی که در حملات رژیم صهیونیستی در غزه مجروح شدهاند، اختصاص یافتهاند.
به گفته این مقامات، کشتیها به امکانات پزشکی پیشرفته مجهز هستند و بالگردهایی را برای انتقال مجروحان حمل میکنند. همچنین، هواپیماهای ترابری نظامی نیز برای پشتیبانی از این مأموریتها آماده شدهاند.
مسئولان اندونزیایی همچنین اعلام کردند که ارتش این کشور در حال آمادهسازی یک نیروی حافظ صلح متشکل از سه تیپ است، اما زمان دقیق اعزام این نیروها هنوز مشخص نیست.
اندونزی پیشتر اعلام کرد که در چارچوب طرح اعزام ۲۰ هزار نیروی صلحبان به غزه، پنج هزار نفر از نیروی دریایی این کشور آماده حضور در غزه هستند.
مقامات نظامی اندونزی اعلام کردند که نیروی دریایی (TNI-AL) در حال آمادهسازی حدود پنج هزار نفر برای مشارکت در مأموریت صلح در غزه است. این نیروها شامل متخصصان پزشکی و مهندسان عمران خواهند بود تا در عملیاتهای بشردوستانه، درمان آسیب دیدگان غیرنظامی و ساخت تأسیسات موقت در غزه ایفای نقش کنند.
ژنرال آگوست سوبیانتو فرمانده ارتش ملی اندونزی، پیشتر اعلام کرده بود که این مأموریت شامل سه تیپ ترکیبی خواهد بود که هر یک از گردانهای پزشکی، مهندسی عمران، پشتیبانی و مکانیزه تشکیل میشوند.
وی تأکید کرد که اعزام نیرو تنها پس از بررسی شرایط میدانی توسط تیم مقدماتی و شناسایی محلهای مناسب در غزه انجام خواهد شد.
در همین حال، فردی اردیانزه رئیس دفتر اطلاعرسانی ارتش اندونزی، گفت که فرمانده نیروهای صلحبان باید دارای توانایی دیپلماسی نظامی، ارتباطات راهبردی و تجربه مأموریتهای بینالمللی باشد.
وی افزود چند ژنرال سه ستاره برای این سمت در نظر گرفته شدهاند، اما انتصاب نهایی به تصمیم دولت و سازمان ملل متحد بستگی دارد.
این اقدامات در پی دستور پرابوو سوبیانتو رئیسجمهور اندونزی برای آمادگی ارتش جهت مشارکت در عملیات احتمالی صلح تحت نظارت سازمان ملل انجام میشود.
وی پیشتر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی اندونزی برای اعزام ۲۰ هزار سرباز به غزه را اعلام کرده بود.
به گفته مقامات نظامی، انتخاب فرمانده و آمادهسازی نیروها وارد مرحله اجرایی شده و هدف، تشکیل یک نیروی کارآمد و هماهنگ برای حمایت از مأموریتهای بشردوستانه در غزه است.