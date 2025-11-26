آمارهای رسمی و محرمانه فاش کردند که در اوج تنش‌های نظامی و اعزام ناوگان جنگی آمریکا به کارائیب، دولت دونالد ترامپ از طریق یک مجوز سری و محرمانه به شرکت شورون، واردات نفت از ونزوئلا را بی‌سروصدا ادامه داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع اقتصادی؛ در حالی که کاخ سفید با ادبیاتی تند و تهدیدآمیز از تغییر رژیم در کاراکاس سخن می‌گوید و ارتش ونزوئلا را تروریست می‌نامد، در پشت پرده تجارت پرسود نفتی میان دو کشور در جریان است.

بر اساس داده‌های افشا شده، طی سه ماه گذشته (از ۱۶ اوت تا ۱۴ نوامبر) ونزوئلا به طور متوسط روزانه ۱۱۱ هزار و ۱۵۰ بشکه نفت خام به ایالات متحده صادر کرده است.

نکته جنجالی این ماجرا آنجاست که این صادرات نه بر اساس مجوز‌های عمومی و شفاف قبلی بلکه بر پایه یک مجوز خصوصی حفاظت‌شده و محرمانه صورت می‌گیرد که دولت ترامپ از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‎‌داری (OFAC) مستقیماً به شرکت آمریکایی "شورون" اعطا کرده است.

این اقدام نشان می‌دهد واشنگتن در حالی که در ظاهر فشار حداکثری را اعمال می‌کند، در عمل نیازمند نفت سنگین ونزوئلا است و حاضر نیست این منبع انرژی را حتی در شرایط شبه جنگی از دست بدهد.

این تناقض آشکار در حالی رخ می‌دهد که دقیقاً در همین بازه زمانی ترامپ دستور بزرگترین استقرار نظامی در دریای کارائیب را صادر کرده است؛ اقدامی که اگرچه تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر انجام شده اما تحلیلگران آن را مقدمه‌ای برای حمله نظامی و سقوط دولت مادورو می‌دانند.

گزارش‌های وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته، ونزوئلا توانسته است جایگاه خود را به عنوان چهارمین یا پنجمین صادرکننده بزرگ نفت به ایالات متحده تثبیت کند و تنها کشور‌هایی نظیر کانادا، مکزیک و عربستان سعودی بالاتر از آن قرار دارند.