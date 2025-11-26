به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سعیده خوارزمی افزود: آسمان صاف تا کمی همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمد دریایی و دریانوردی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در صورت نداشتن تغییر در نقشه‌های هواشناسی، این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.

خوارزمی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.