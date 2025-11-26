ارائه خدمات مطلوب ادارات به شهروندان خرمشهری در شورای اداری شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست شورای اداری شهرستان خرمشهر با محوریت ارائه خدمات مطلوب ادارات به شهروندان برگزار شد

فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج از ادارات شهرستان خواست عملکرد ۶ ماهه اخیر خود را در حوزه‌های خدماتی در این نشست ارائه دهند.

شاهین هاشمی همچنین با اشاره به احتمال بارندگی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی خواست آمادگی کامل برای مقابله با آبگرفتگی معابر را داشته باشند.

وی درباره تعامل بهتر ادارات و سازمان‌های خرمشهر با صداوسیما و رسانه‌ها برای پاسخگویی تأکید کرد و گفت: مدیران ادارات باید گزارش‌های خود را به صداوسیما و رسانه‌ها اعلام کنند تا مردم از روند کار و فعالیت‌های آنان مطلع باشند.