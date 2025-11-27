پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه ششم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز پنج شنبه ششم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
ایوانکی:
-شهرک قدس، منطقه شمشاد، بلوار شهید عبدالله سرهنگی، خیابان انقلاب، میدان بخشداری، خیابان خرمشهر، بلوارطالقانی، مسکن مهر و ۲۵ هکتاری از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعدازظهر