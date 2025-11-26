به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی همه ساله در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) مراسم ويژه اي با محوريت ترويج فرهنگ فاطمي برگزار مي شود؛ از عزاداری های مردم در شهرها و‌ روستاها در مساجد و حسینیه‌ها و تکایا گرفته تا مواکب دانش آموزی. همین طور تشییع نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها چند سالی است در برخی مناطق از جمله ایور گرمه برگزار می‌شود تا یاد و ذکر مصیبت جانکاه دخت رسول خدا صلی الله علیه و آله، احیا شود و فضایل و مناقب و آموزه‌های آنان ترويج شود.

اين آموزه ها، الگويي الهام بخش براي زندگي فردي و اجتماعي مردم است و نقش مهمي در تقويت همدلي و مسئوليت پذيري دارد.