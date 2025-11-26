به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ نجم‌الدین سهرابی گفت: در اجرای طرح امنیت محله‌محور و کنترل محور‌های مواصلاتی و برپایی ایست و بازرسی مقطعی با هماهنگی مقام قضایی، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

او افزود: ماموران هنگام کنترل محور به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکی با ۲ سرنشین مشکوک برخورد کرده و پس از بازرسی، ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز، ۳۰ پاور، ۹۳ فن و ۳۰ تراشه مربوطه را کشف و خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: کارشناسان، ارزش ریالی این تجهیزات را بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و هر دو متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.