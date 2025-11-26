پخش زنده
شاعرانی از سراسر کشور در شب شعر حریم و حماسه به میزبانی بوانات گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شب شعر حریم و حماسه به مناسبت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور شاعرانی از نقاط مختلف کشور، اقشار مختلف مردم و خانوادههای شهدا در بوانات برگزار شد.
در این آیین ادبی تعدادی از شاعران سرودههای خود با موضوع جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، پاسداری از حریم ولایت و نیز حماسه آفرینی بسیجیان و شهدا در دفاع از حریم وطن و اسلام را قرائت کردند.