به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شب شعر حریم و حماسه به مناسبت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور شاعرانی از نقاط مختلف کشور، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در بوانات برگزار شد.

در این آیین ادبی تعدادی از شاعران سروده‌های خود با موضوع جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، پاسداری از حریم ولایت و نیز حماسه آفرینی بسیجیان و شهدا در دفاع از حریم وطن و اسلام را قرائت کردند.