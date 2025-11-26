به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، کاظم مسروری‌فر، گفت: پیاز تولیدی در مزارع روستای خلیل‌آباد با تکیه بر کود‌های آلی و مصرف حداقلی کود‌های ازته، دارای کمترین میزان باقی‌مانده نیترات است. همین ویژگی در کنار طعم و مزه فوق‌العاده و ماندگاری بالا، باعث بازارپسندی کم‌نظیر آن در سطح شهرستان تفت و استان یزد شده است.

وی عملکرد این محصول را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: دستیابی به عملکرد ۵۰ تن در هکتار (معادل ۵ تن از هر ۱۰۰۰ متر مربع) نتیجه شرایط مساعد آب و خاک منطقه، رعایت تراکم کشت استاندارد و تغذیه مناسب گیاه است.

مسروری‌فر گفت: سطح زیر کشت پیاز در شهرستان تفت ۴۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.