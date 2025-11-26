پخش زنده
در شهرستانهای اراک، آشتیان، خنداب، ساوه و محلات احداث تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت: پنج طرح احداث تقاطع غیرهمسطح در شهرستانهای اراک، آشتیان، خنداب، ساوه و محلات به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان در دست احداث است که تا یک سال آینده تماماً به بهرهبرداری خواهند رسید.
روحاله محسنزاده افزود: طرح تقاطع غیرهمسطح راهجرد به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان در محور اراک - قم (دوراهی آشتیان)، تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد الغدیر ساوه در محور قدیم ساوه - همدان به ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان، تقاطع غیرهمسطح محمدآباد در محور محلات - دلیجان به ارزش ۸۰ میلیارد تومان، تقاطع غیرهمسطح ایجان در محور خنداب - پلدوآب به ارزش ۸۰ میلیارد تومان و زیرگذر ورودی روستای خانهمیران در محور اراک - توره ۲۵ میلیارد تومان است.
او گفت: طرحهای تقاطع غیرهمسطح راهجرد و زیرگذر ورودی روستای خانهمیران در کمتر از یک ماه آینده افتتاح خواهند شد.