دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر پیوند‌های عمیق فرهنگی، تاریخی و دینی میان دو ملت برادر و اهمیت همکاری در همه حوزه‌ها از جمله امنیت، دفاع و اقتصاد تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ علی لاریجانی در نشست با روسای اندیشکده‌ها و نظریه‌پردازان صلح و امنیت پاکستان که به میزبانی سفارت ایران در اسلام‌آباد برگزار شد، ضمن قدردانی از ملت، دولت، پارلمان و نیرو‌های مسلح پاکستان برای حمایت از ایران در جنگ با رژیم صهیونیستی، پیام حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم پاکستان را ابلاغ کرد.

در آغاز نشست «رضا امیری‌مقدم» سفیر ایران در پاکستان تاکید کرد که این میزگرد با هدف بررسی تحولات مهم منطقه و جهان اسلام و همچنین تبیین راهکار‌های تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف برگزار شده است.

وی نقش اندیشکده‌ها و نظریه‌پردازان را در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار برای تقویت همگرایی اسلامی بسیار مهم دانست و حضور اصحاب رسانه را نشانه اهمیت این نشست عنوان کرد.

لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طی سخنانی با قدردانی ویژه از ملت، دولت، پارلمان و نیرو‌های مسلح پاکستان گفت: حمایت شما در جریان جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی برای ایران بسیار ارزشمند بود و مایه افتخار ما است.

وی همچنین پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم پاکستان را ابلاغ کرد و تاکید داشت: این پیام حامل پیوند عمیق فرهنگی، دینی و تاریخی میان دو ملت برادر است.

لاریجانی با اشاره به جنگ اخیر گفت: این جنگ ۱۲ روزه بخشی از توطئه آمریکایی-اسرائیلی بود که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده بود، اما اراده ملت ایران، رهبری قوی و ایمان مردم، تمامی محاسبات دشمن را ناکام گذاشت.

وی افزود: ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است و مردم این کشور در این آزمون اصالت و ریشه‌های خود را نشان دادند، امری که دشمنان نیز به آن واقف هستند.

در بخش دیگری لاریجانی به چالش‌های رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: اسرائیل دچار فرسایش حیثیتی شده و با مشکلات داخلی و اجتماعی مواجه است. شک و تردید نسبت به بقای خود دارد و قدرت واقعی آن محدود و مصنوعی است؛ این رژیم هیچگاه در سطح بین‌المللی با چنین چالش‌هایی روبه‌رو نبوده است.

وی سپس بر ضرورت تقویت همکاری‌های ایران و پاکستان در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد و افزود: ما هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با پاکستان نداریم و امروز در دیدار با مقامات پاکستانی از جمله نخست وزیر، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پاکستان مدل‌های همکاری اقتصادی و ظرفیت‌های مشترک در همه بخش‌ها را بررسی کردیم.

لاریجانی درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت: مذاکرات واقعی باید بر اساس واقعیت‌ها باشد و از مذاکرات نمایشی و تصنعی اجتناب می‌کنیم.

وی تصریح کرد: عصر آینده، عصر تکنولوژی و استقلال است نه تبعیت کورکورانه از دیگران از این رو صرفا خواستار مذاکرات بر اساس حقایق هستیم.

لاریجانی در پایان به وضعیت منطقه پرداخت و گفت: ایران از تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان بسیار ناراحت است و تلاش می‌کند این مسائل به نحو مسالمت‌آمیز حل شود.

درباره فلسطین نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار داشت: مردم غزه مظلوم واقع شده‌اند و مسئله فلسطین هیچ‌گاه قابل حذف نیست و نمی‌توان آن را با اقدامات نمایشی که کشور‌های غربی به دنبال آن هستند حل کرد.

نخبگان پاکستانی: همگرایی ایران و پاکستان کلید صلح و امنیت منطقه‌ای است

نخبگان، روسای اندیشکده‌ها و مسئولین حوزه‌های صلح و امنیت پاکستان نیز در این نشست پیروزی ایران در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی را لحظه‌ای تاریخی برای جهان اسلام برشمرده و آن را نشان‌دهنده اراده ملت ایران و قدرت رهبری کشور دانستند. کارشناسان پاکستانی بر این باورند که مقاومت ایران الگویی الهام‌بخش برای کشور‌های اسلامی است و تاکید کردند که همگرایی و همکاری دوجانبه ایران و پاکستان می‌تواند نقش مهمی در تقویت وحدت جهان اسلام ایفا کند.

سخنرانان همچنین به اهمیت استقلال هسته‌ای ایران و پافشاری این کشور بر حقوق مسلم خود اشاره کرده و اعلام داشتند: تجربه فشار‌های آمریکا و غرب بر پاکستان برای محدودسازی توان هسته‌ای نشان می‌دهد که تنها قدرت و اراده ملت‌هاست که زبان بازدارندگی دشمنان را می‌فهمد. صاحب نظران پاکستانی در امور دفاعی همچنین بر نیاز به تشکیل اتحاد‌های جدید و توافقات راهبردی میان کشور‌های اسلامی مانند پیمان دفاعی اسلام‌آباد-ریاض تاکید کردند تا جهان اسلام در مقابل تهدید‌ها توان بازدارندگی و دفاعی داشته باشد.

اندیشمندان همچنین بر اهمیت ارتباطات فرهنگی، مردمی و تاریخی دو ملت تاکید کرده و اعلام داشتند: توسعه روابط دفاعی، اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان باید بر پایه نگاه واقع‌بینانه به تهدیدات مشترک و همکاری مؤثر شکل گیرد.

آنها با اشاره به فشار‌ها و تحریم‌های خارجی تصریح کردند محدودیت‌ها نباید مانع همکاری‌های دو کشور در مسیر امنیت منطقه‌ای و توسعه اقتصادی شود.

نخبگان پاکستانی در نهایت به چالش‌های مشترک جهان اسلام، از جمله اسلام‌هراسی، تهدید رژیم صهیونیستی و بی‌ثباتی در افغانستان و منطقه اشاره کردند و اظهار داشتند که ایران و پاکستان ظرفیت و مسئولیت مهمی برای مقابله با این تهدید‌ها و تقویت امنیت، صلح و ثبات در منطقه دارند.

«مشاهد حسین سید» رئیس سابق کمیسیون دفاعی پاکستان، «ملیحه لودهی» نماینده پیشین پاکستان در سازمان ملل، «ماریه سلطانه» تحلیلگر دفاعی پاکستان، «سهیل محمود» قائم‌مقام پیشین وزارت خارجه پاکستان، «مرتضی سولنگی» سخنگوی رئیس‌جمهور پاکستان، «ناصر جنجوعه» مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان و «دریادار فیصل» دیپلمات برخی از سخنران این مراسم بودند.