پوستر سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر خوزستان در آیینی با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان تئاتر، مسئولان در خانه هنرمندان اهواز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این آیین با اشاره به زمان اجرای این رویداد نمایشی اظهار کرد: این جشنواره از چهارم تا ششم آذر ماه جاری به مدت سه روز و اختتامیه آن در روز هفتم آذر در تالار آفتاب اهواز برگزار میشود.
سید امین سپهریان با اشاره به اینکه این رویداد فرهنگی و هنری با یادمان استاد حسن سلیمیفر، کارگردان پیشکسوت نمایش خوزستان برگزار میشود ادامه داد: ارتقای سطح کیفی نمایش استان، حمایت از تولید آثار فاخر و ارزشمند، بهره گیری از جریانات روز تئاتر و استفاده از بسترهای فرهنگی در جهت توسعه تئاتر خوزستان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی افزود: ۶۵ اثر نمایشی در ۲ بخش صحنهای و خیابانی از سراسر استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۸ اثر به جشنواره راه یافت.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه ۲۵۰ هنرمند در این جشنواره هنرنمایی میکنند تصریح کرد: از مجموع آثار راه یافته ۱۲ اثر در بخش صحنهای و ۶ اثر در بخش خیابانی به رقابت میپردازند.
مجتبی رستمیفر، مهرداد بهراد و عبدالرضا سامری هیات بازبینی جشنواره و فریبا متخصص، میثم زندی و محمدحسین ناصر بخت داوران جشنواره هستند.