به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: به مناسبت هفته بسیج ۴۶۰ بسته معیشتی ویژه برای خانواده‌های نیازمند در سطح شهرستان عباس‌آباد تهیه و توزیع شد.

سرهنگ محمودی افزود: همچنین حدود ۶۰ بسته معیشتی ویژه کارگران توزیع شد و این روند حمایتی با همراهی مجموعه سپاه و سایر نهاد‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی هدف اصلی این طرح‌ها را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت روحیه همدلی و امیدآفرینی در شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد و گفت: تمامی این اقدامات در راستای دلجویی از مردم و تحقق عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد.

سرهنگ محمودی همچنین از اجرای برنامه‌های متعدد فرهنگی و جهادی در هفته بسیج خبر داد و افزود: خدمت‌رسانی بسیج در قالب کمک‌های مؤمنانه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مناسبت‌های مختلف سالادامه خواهد داشت.