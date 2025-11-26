به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین رشیدی گفت: پرونده قاچاق ۳۹ کیسه آرد به ارزش ۴۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مسجد سلیمان رسیدگی شد.

رئیس تعزیرات حکومتی مسجدسلیمان افزود: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

رشیدی گفت: شعبه همچنین با توجه به بالا بودن قیمت خودرو از قیمت کالای کشف شده، ۴۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال معادل ارزش آرد کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و جریمه وصول شد.

رئیس تعزیرات حکومتی مسجد سلیمان افزود : ماموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی و توقیف یک دستگاه خودرو و کشف تخلف، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.