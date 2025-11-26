بسیج؛ ستون استوار امنیت و همراهی در لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان در دیدار با فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) به مناسبت هفته بسیج بر ضرورت همافزایی، همراهی و کار جهادی میان سپاه و فراجا برای ارتقای سطح خدمترسانی و بهبود شرایط اجتماعی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سردار «محمدرضا هاشمیفر»، فرمانده انتظامی استان لرستان با سردار «نعمتالله باقری»، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) ضمن دیدار، با تبریک «هفته بسیج» و تسلیت ایام فاطمیه، از همراهی، همدلی و تعامل سازنده سپاه و بسیج با مجموعه انتظامی استان قدردانی نمود.
سردار هاشمیفر با تجلیل از جایگاه بسیج گفت: بسیج متشکل از عناصر مؤمن، مخلص و انقلابی است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، بسیج یک فرهنگ، یک تفکر و یک منظومه فکری آماده برای حضور مخلصانه در هر عرصهای است که انقلاب اسلامی به آن نیاز دارد.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار امروز لرستان حاصل مجاهدتهای خاموش و بیوقفه نیروهای جانبرکف سپاه، بسیج و انتظامی است، افزود: در لرستان هیچ مرز جدایی میان ما و سپاه وجود ندارد؛ همه ما با یک هدف، یک مسیر و یک روح مشترک در میدان خدمت هستیم. بسیاری از زحمات دوستان دیده نمیشود، اما خدا میبیند و خون شهدا راه ما را روشن میکند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به برخی موضوعات و مسائل جاری استان خاطرنشان کرد:مجموعه انتظامی علاوه بر انتظام بخشی و ایجاد امنیت در حوزههای اجتماعی نیز با تعامل با دستگاههای خدمترسان، مطالبهگری و ورود میدانی را در دستور کار قرار داده است.
سردار هاشمیفر ادامه داد: مقابله قاطع با سوداگران مرگ یکی از اولویتهای مهم انتظامی لرستان است. آخرین شهید این مسیر، سردار شهید «جمشیدیپور» بود و خون این شهید هنوز تازه است. با همکاری مردم، بسیجیان سرافراز، تعامل سازنده با دستگاهها و اشراف اطلاعاتی موجود، با قاطعیت در همه شهرستانها وارد عمل شدهایم.
وی تأکید کرد: انتظار داریم همه دستگاهها پشتیبان اقدامات قانونی باشند؛ زیرا نبود اراده و همگرایی در سطوح مدیریتی میتواند زحمات نیروهای عملیاتی را خنثی کند.
فرمانده انتظامی لرستان همچنین از همراهی کامل سپاه در شهرستانها قدردانی کرد و گفت:در دورترین نقاط، یگانهای سپاه و بسیجیان سلحشور در کنار ما بودند و این یکپارچگی، سرمایه بزرگ امنیت استان است.
سردار هاشمیفر در پایان با تبریک هفته بسیج خاطرنشان کرد: بسیج یعنی رشادت، ایثار، جسارت و آمادگی برای شهادت. همه ما سربازان این تفکر هستیم و امیدواریم با تداوم همدلی میان سپاه و انتظامی، خدمتگزاری شایسته برای مردم، نظام و انقلاب باشیم و صیانت از این نظام مقدس و انقلاب اسلامی را تا پای جان ادامه دهیم.