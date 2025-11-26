به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان، از مهار کامل بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهرستان گالیکش خبر داد.

به گفته سرهنگ گلبینی، در مناطق تیموردره و چشمه لال عملیات مهار به پایان رسیده و آتش‌سوزی به‌طور کامل خاموش شده است ، همچنین در مناطق بادبان‌لی و آق‌قمیش نیز عملیات مهار اولیه با موفقیت انجام شده و نیروهای یگان حفاظت در حال پاکسازی و ایمن‌سازی محیط‌های اطراف هستند.

سرهنگ گلبینی افزود: در مناطق آب‌پران، پاکندس و کرند کفتر نیز آتش‌سوزی‌ها به‌طور کامل مهار شده و وضعیت در این نواحی به حالت عادی بازگشته است.

در بخش‌های بالای شهر صادق‌آباد و بالای پمپ بنزین لوه نیز حریق در مرحله مهار اولیه قرار دارد و نیروهای مستقر برای اطمینان از خاموشی کامل، عملیات پاکسازی را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به حضور پررنگ و تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان تأکید کرد: با وجود اینکه به علت شرایط جوی نامساعد، امکان استفاده از هواپیماهای اطفای حریق وجود ندارد، عملیات زمینی با توان بالا و سرعت مطلوب در حال انجام است و وضعیت در کنترل کامل نیروهای حاضر در منطقه قرار دارد.