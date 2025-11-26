به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: بر اساس اظهارات بستگان، این فرد هنگام تمیز کردن استخر زمین زراعی خود دچار حادثه شده است.

او تأکید کرد: متوفی بر اثر بی‌احتیاطی و عدم مهارت در شنا، پس از سقوط در آب قادر به خروج نبوده و غرق شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی با اشاره به آمار غرق‌شدگی در استان تصریح کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال ۹ نفر و در مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر در استان همدان بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند که این افزایش، زنگ خطری جدی برای هم استانی هاست.