پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: یک مرد ۳۸ ساله در منطقه گنجتپه از توابع شهرستان بهار روز گذشته در اثر غرقشدگی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر افزود: بر اساس اظهارات بستگان، این فرد هنگام تمیز کردن استخر زمین زراعی خود دچار حادثه شده است.
او تأکید کرد: متوفی بر اثر بیاحتیاطی و عدم مهارت در شنا، پس از سقوط در آب قادر به خروج نبوده و غرق شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی با اشاره به آمار غرقشدگی در استان تصریح کرد: در هفتماهه نخست امسال ۹ نفر و در مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر در استان همدان بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دادهاند که این افزایش، زنگ خطری جدی برای هم استانی هاست.