به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به مناسبت پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به دستور امام خمینی (ره) مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در آبادان برگزار شد.
در این مراسم نیروهای مسلح با نواختن مارش نظامی، برگزاری صبحگاه مشترک و اجرای مانور نظامی به ارزشهای والای نظام ادای احترام کردند.
همچنین نیروهای بسیجی از گروههای مختلف بسیج اعم از بسیج شهری، دانشآموزی و اقشار مختلف در این مراسم شرکت داشتند.