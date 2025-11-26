پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در برخی شهرهای کشور، بر ضرورت توجه جدی گروههای پرخطر به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در برخی شهرهای کشور و لزوم ضرورت توجه جدی گروههای پرخطر و تزریق واکسن گفت: بیماران خاص شامل بیماران پیوندی، افراد دیالیزی، مبتلایان بهاماس، هموفیلی، تالاسمی و بیماران مبتلا به سرطان میتوانند با در دست داشتن گواهی پزشک و کارت عضویت بیماریهای خاص برای دریافت واکسن آنفلوانزا به مرکز خدمات جامع سلامت شهید محمدیزاده (شماره ۴) واقع در خیابان جهاد، نرسیده به ۴۵ متری مراجعه کنند.
وی در توضیحی درباره ماهیت بیماری افزود: آنفلوانزا یک بیماری تنفسی ویروسی است که معمولاً با علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدندرد همراه است و در گروههای خاص میتواند شدت بیشتری داشته باشد. رعایت اصول بهداشتی و واکسیناسیون برای افراد پرخطر نقش مهمی در کاهش عوارض این بیماری دارد.
زادمهر اظهار داشت: با توجه به افزایش گردش ویروس در آغاز فصل سرما، رعایت چند نکته ساده میتواند به کاهش انتشار بیماری کمک کند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول تصریح کرد: شستوشوی منظم دستها، استفاده از ماسک در مواقع ازدحام، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از روبوسی و دست دادن در زمان بیماری و استراحت کافی از جمله توصیههای مهم در این فصل به شمار میآید.
وی همچنین از خانوادهها خواست با مشاهده علائم تنفسی در خود یا اطرافیان، از حضور در اجتماعات خودداری کنند.
زادمهر در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیههای پیشگیرانه، همکاری خانوادهها و توجه ویژه گروههای آسیبپذیر، شاهد کاهش موارد ابتلا و جلوگیری از بروز عوارض ناشی از آنفلوانزا در شهرستان باشیم.